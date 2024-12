Aprono le piste del Cimone: ci sono 70 centimetri di neve. Sconti online

MODENA – “Apriamo questo venerdì con tutti gli impianti e le piste disponibili. Abbiamo 70 centimetri di neve e promozioni sugli skipass, con ottimi prezzi rispetto a quelli delle Alpi”. Annuncia tutto Luciano Magnani, presidente del Consorzio del Cimone, in vista del primo weekend della stagione 2024-2025 sull’Appennino. Inizialmente il Cimone avrebbe dovuto aprire sabato 14, come annunciato la settimana scorsa alla conferenza di lancio in Regione con Apt Servizi, ma appunto si anticipa e c’è già un certo ‘fermento’ tra i vari operatori, dai maestri di sci agli alberghi.

LE PROMOZIONI PER I WEEKEND, PRIMA E DOPO NATALE

Tutto pronto quindi tra Cimone, Passo del Lupo, Lago della Ninfa, Cimoncino e Le Polle, segnala Magnani passando in rassegna tutte le piste, sulle quali da qualche anno si sta insistendo anche con gli impianti di innevamento (da 6 milioni di euro). Sui prezzi, appunto, anche il Cimone ha già lanciato online diverse promozioni (nei weekend prima di Natale, due pernottamenti in hotel, mezza pensione e tre giorni di skipass da 225 euro. Dopo il 7 gennaio il pacchetto parte da 235 euro a persona. A Natale, dal 25 al 28 dicembre, tre pernottamenti, mezza pensione, camera doppia, tre giorni di skipass festivo da 347 euro).

Intanto, nel giorno in cui anche la società bolognese del Corno alle Scale ha annunciato apertura degli impianti (in questo caso sabato 14) e soprattutto pacchetti scontati per gli studenti, Magnani spera che in prospettiva tutte le stazioni sciistiche dell’Appennino emiliano lavorino sempre più in sinergia. “È opportuno promuovere e ‘vendere’ tutto il nostro Appennino, Abetone compreso. Ne parleremo volentieri alla nuova giunta regionale”, annunciata oggi dal presidente Michele de Pascale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it