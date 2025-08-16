sabato, 16 Agosto , 25

Mediobanca, investitori istituzionali a favore di ops su Banca Generali

(Adnkronos) - Gli investitori istituzionali sono favorevoli all'offerta...

Niente tregua dopo vertice in Alaska, Financial Times: “Putin ha chiesto ritiro Kiev dal Donetsk”. Zelensky lunedì in Usa

(Adnkronos) - Vladimir Putin avrebbe chiesto il ritiro...

Dall’amore dei cani spiegato da Wynne alla Cuba di Philip Kerr, le novità in libreria

(Adnkronos) - Ecco una selezione delle novità in...

Bolzano, neonati morti in ospedale: stop a detergente contaminato

(Adnkronos) - Dopo la morte di due neonati...
aprono-un-ristorante-in-un-cimitero-in-svizzera:-tavoli-nelle-stanze-delle-urne-funerarie
Aprono un ristorante in un cimitero in Svizzera: tavoli nelle stanze delle urne funerarie

Aprono un ristorante in un cimitero in Svizzera: tavoli nelle stanze delle urne funerarie

DALL'ITALIA E DAL MONDOAprono un ristorante in un cimitero in Svizzera: tavoli nelle stanze delle urne funerarie
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Dal prossimo gennaio sarà possibile sedersi a tavola nel ristorante, nato all’interno del crematorio del cimitero Bremgartenfriedhof di Berna in Svizzera. Come riporta infatti l’agenzia di stampa svizzera Ats, le due stanze all’interno della struttura, dedicate alle urne funerarie, sono state utilizzate sempre meno, in quanto le persone hanno preferito negli anni spargere le ceneri o portarle a casa. Non potendo abbattere le mura perché il cimitero è un complesso monumentale protetto, costruito nel 1908, la direzione ha pensato di riutilizzare gli spazi trasformandoli, appunto, in un ristorante che si chiamerà ‘La Vie’, ovvero ‘La vita’ in francese. 

Come ha spiegato all’Ats la responsabile del crematorio, Mirjam Veglio, durante le fasi decisionali del progetto “non ci sono state opposizioni di natura morale o etica, mentre sono emerse domande di carattere legale e legate ai permessi di utilizzo dei luoghi, poiché si tratta di un’idea pionieristica”. Il nuovo locale verrà allestito in stile Belle Époque, periodo in cui il crematorio è stato costruito. I colori dominanti saranno il bordeaux e il verde. “Vogliamo fare qualcosa di bello”, ha detto ancora Veglio.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.