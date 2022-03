Apt Basilicata: “Qui è possibile coltivare le proprie passioni”

NAPOLI – “La Basilicata è la Regione dove è possibile coltivare le proprie passioni. Ognuno di noi ha una passione che ha maturato nella sua vita e stiamo organizzando l’offerta proprio perché ciascuno possa muoversi con questa motivazione forte che viene dal più profondo di sé”. Così alla Dire Antonio Nicoletti, direttore dell’Agenzia di Promozione Territoriale (Apt) Basilicata, dalla Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nicoletti, nello stand allestito alla Bmt, ha accolto questa mattina il governatore lucano Vito Bardi.

Nicoletti prosegue: “Questo significa raggiungere emozioni di benessere, sensazioni che, associate alla vacanza, uno porta con sé. E quello che diciamo al viaggiatore che viene in Basilicata, con la scoperta di una regione nuova, sempre in grado di meravigliare con la sua grande varietà di paesaggi, attività, attrazioni, esperienze, è che la vacanza diventa un’occasione per diventare più ricchi, sentirsi meglio, imparare qualcosa e condividere nelle comunità ospitanti quello che significa davvero ritrovare se stessi”.

