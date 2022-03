Apt e Regione Basilicata alla Borsa mediterranea del Turismo con itinerari slow e borghi

POTENZA – L’Apt e la Regione Basilicata parteciperanno alla venticinquesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, dal 18 al 20 marzo. In programma quattro workshop tematici: Incoming, Terme Benessere e Vacanza attiva, Incentive & Congressi, Turismo sociale. “Un’importante vetrina per gli operatori turistici lucani”, secondo l’Apt, grazie ai circa 500 espositori e agli oltre 20mila visitatori.

“Dopo due anni di pandemia, anche per il 2022 i viaggiatori – afferma il direttore generale dell’Apt, Antonio Nicoletti – preferiranno viaggi sicuri e mete non troppo affollate. La Basilicata offre ai propri visitatori proposte coerenti con questo tipo di domanda. Cultura e natura, aria aperta, montagna, collina e mare, oltre ai grandi attrattori adrenalinici, sono il cuore dell’offerta lucana, forte di primati come quello di Matera, luogo più accogliente del mondo, e della Basilicata, regione più accogliente d’Italia”.Tante le proposte dalla Basilicata, tra percorsi ciclabili, itinerari slow, turismo dei borghi e turismo rurale, tour per gli amanti dell’enogastronomia. Nicoletti interverrà alla convention denominata Il Turismo del Futuro che si terrà sabato 19 marzo alle 14 nella sala Mediterraneo. Il direttore si soffermerà su nuovi trend e strategie di marketing adottate per il 2022.

