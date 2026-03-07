sabato, 7 Marzo , 26

Arabba: primavera sugli sci fino al 19 aprile tra Sella e Marmolada
Arabba: primavera sugli sci fino al 19 aprile tra Sella e Marmolada

Milano, 7 mar. (askanews) – Arabba, frazione di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), prolunga la stagione: gli impianti nella zona restano aperti fino a sabato 19 aprile. Il giro della Sellaronda termina invece lunedì 7 aprile. La località, incastonata tra il gruppo del Sella e la Marmolada e collegata al Dolomiti Superski, punta sulla neve in quota e su un’offerta orientata alla sciata tecnica.

Il comprensorio Arabba e Marmolada conta oltre 62 chilometri di piste e, con i collegamenti sci ai piedi verso le valli vicine, amplia l’estensione complessiva fino a 480 chilometri, con accesso diretto ai 1.200 chilometri del Dolomiti Superski. La proposta si rivolge soprattutto a chi cerca discese impegnative, con cinque piste nere indicate tra le più adrenaliniche dell’area.

Accanto allo sci, Arabba lega la coda di stagione ai punti panoramici raggiungibili con impianti e percorsi in quota, pensati anche per chi non scia. Il Bec de Roces viene descritto come un balcone naturale sul gruppo del Sella, Porta Vescovo come uno snodo centrale accessibile anche ai pedoni tramite impianto a fune. Il Passo Pordoi si raggiunge con gli sci o in funivia dopo una camminata di circa 40 minuti da Arabba, mentre l’altipiano del Cherz si presta a itinerari a passo lento, con camminate e ciaspolate. Sul versante Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti, l’accesso avviene sciando o con gli impianti a fune da Malga Ciapela: un’esperienza che unisce la forza del ghiacciaio, la storia e panorami che si aprono oltre l’orizzonte.

Per marzo e per la parte finale della stagione tornano anche le formule “Dolomiti Springdays” in versione long stay e short stay, con condizioni agevolate su noleggio e scuola sci. La long stay riguarda i soggiorni dal 14 al 22 marzo 2026 e prevede sette notti al prezzo di sei e skipass di sei giorni al prezzo di cinque, con validità skipass dal 15 al 21 marzo. La short stay parte dal 21 marzo e prevede quattro notti al prezzo di tre e skipass di quattro giorni al prezzo di tre, con validità skipass dal 22 marzo fino a fine stagione.

