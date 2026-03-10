martedì, 10 Marzo , 26

Araghchi: pronti a combattere tutto il tempo necessario
Araghchi: pronti a combattere tutto il tempo necessario

Roma, 10 mar. (askanews) – L’Iran è pronto a continuare a combattere contro Stati uniti e Israele “per tutto il tempo necessario”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi.

In un’intervista all’emittente statunitense PBS News, Araghchi ha affermato che Teheran è pronta a proseguire gli attacchi missilistici contro i due paesi. “Siamo pronti a continuare i lanci di missili contro di loro per tutto il tempo necessario e ogni volta che sarà necessario”, ha dichiarato.

Il ministro ha inoltre affermato che eventuali negoziati con Washington “non sono più all’ordine del giorno”.

Le dichiarazioni di Araghchi arrivano dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva affermato che la guerra “si concluderà presto”.

