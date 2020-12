AGI – Spaccato il Comitato tecnico scientifico, spaccato il governo. Si va verso un inasprimento delle misure a Natale in tutta l’Italia, perlomeno questo è l’orientamento dell’ala rigorista dell’esecutivo, ma su come si procederà con la stretta ci sono resistenze dentro e fuori l’esecutivo.

Il Cts ha fornito le indicazioni sulla necessità di andare verso questa direzione ma nel verbale – non firmato da tre direttori generali del ministero della Salute Iachino, Urbani e Rezza – non si fa alcun riferimento alle misure da introdurre. Per gli scienziati ogni decisione spetta alla politica.

Lo stesso presidente del Consiglio Conte avrebbe sottolineato in più di una riunione i dubbi sul costringere gli italiani di fatto a restare a casa nelle festività.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Arancione o rosso? Il dubbio del governo sulle misure di Natale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento