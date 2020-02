Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A L’avvento della VAR (acronimo di Video Assistant Referee) all’alba della stagione 2017/18, in Italia, è stato vissuto come una vera e propria rivoluzione per una Serie A da sempre martoriata da lunghe polemiche sull’operato degli arbitri. Uno strumento invocato da anni (come dimenticare la moviola di Aldo Biscardi) che si pensava avrebbe potuto azzerare gli errori degli arbitri. Ma al…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Arbitri, così non…VAR. Uno strumento che, usato in questo modo, non serve al calcio italiano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento