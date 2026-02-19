giovedì, 19 Febbraio , 26
arbitro-gli-rifila-un-warning,-alcaraz-si-infuria:-la-lite-a-doha
Arbitro gli rifila un warning, Alcaraz si infuria: la lite a Doha

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz furioso a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista spagnolo sfida il russo Karen Khachanov nei quarti dell’Atp 500 qatariota, in una partita segnata da un nervosismo crescente. Alcaraz infatti ha avuto una discussione piuttosto accesa con il giudice di sedia, dopo che lo stesso gli aveva rifilato un time violation che non ha trovato d’accordo il numero uno. 

“Non hai fermato il tempo”, ha detto Alcaraz avvicinandosi all’arbitro, “l’ho fatto. Ho fermato il tempo a 25 secondi dall’inizio. Poi hai preso l’asciugamano e ho riavviato l’orologio”. La discussione si accende: “Quanto tempo hai fermato l’orologio? Dimmi”, “Carlos, ho smesso di contare finché non sei arrivato. Ho smesso di farlo a 25 secondi dal momento in cui hai raggiunto l’asciugamano”. 

“Quindi non mi è permesso prendere l’asciugamano”, ha ribattuto stizzito Alcaraz. “Ho fermato il tempo finché non hai raggiunto la zona in cui hai chiesto al raccattapalle di prendere l’asciugamano. Non posso annullarlo”, è stata la ferma replica del giudice di sedia. Lo spagnolo è quindi tornato a servire continuando a ‘borbottare’ “non mi è permesso andare all’asciugamano, non mi è permesso”. 

Andando avanti con il match, il nervosismo di Alcaraz è aumentato: “Le regole dell’Atp sono una m***a”, ha urlato verso il suo angolo, trovando, anche in questo caso, la pronta risposta dell’arbitro: “Abbiamo capito”. 

 

