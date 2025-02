Arborea investe 30 mln: +20% capacità produttiva e magazzino automatizzato

Obiettivo: allargare distribuzione prodotti lattieri sul mercato nazionale

Milano, 13 feb. (askanews) – La cooperativa sarda Latte Arborea investe 30 milioni di euro per il rafforzamento del reparto latteria e la creazione di un magazzino automatizzato nello stabilimento di Arborea (Oristano). L’investimento ha l’obiettivo di sostenere l’allargamento distributivo dei prodotti lattieri Arborea e Girau sul mercato nazionale, spiega l’azienda che, per il settore del latte, nel 2025 punta stabilizzare e consolidare la crescita dello scorso anno.

Nel settore del latte vaccino Arborea nel 2024 ha registrato una crescita del 10% nei litri di latte venduti ed è diventata leader nel centro Italia nell’Uht, la categoria lattiera più venduta nel Paese. Con oltre 50 punti di ponderata il marchio Girau è, inoltre, leader nel mercato nazionale del latte di capra (formati Esl e Uht). La 3A (Cooperativa assegnatari associati Arborea) nel 2023 ha registrato una produzione di 181 milioni di litri di latte bovino.

Il rafforzamento del reparto latteria incrementerà la capacità produttiva complessiva del 20%. La cooperativa è intervenuta per razionalizzare e aumentare le linee produttive – in primis introducendo quella dedicata al latte Esl (extend shelf lives, che ha una durata in frigorifero è fino a 21 giorni) – diminuendo gli sfridi (residui di lavorazione), rendendo i processi più fluidi e aumentando al contempo la sicurezza generale dello stabilimento.

L’investimento per l’automazione del magazzino permetterà, invece, di migliorare la capacità di stoccaggio del 50% e l’intera supply chain preservando la catena del freddo dei prodotti. Il progetto prevede la creazione di un sistema di pallettizzazione automatizzato collegato al software gestionale di fabbrica che, sulla base di algoritmi di intelligenza artificiale, consentirà una gestione ottimizzata degli ordini e degli spazi, riducendo il numero dei viaggi in camion per il trasporto e lo stoccaggio della merce.

“Come Cooperativa, ora anche Società Benefit, continuiamo a investire in innovazione e tecnologia per sostenere il piano di crescita su tutti i mercati con l’obiettivo ultimo di garantire in qualunque scenario la migliore remunerazione al socio, principale baluardo con cui difendere e rafforzare il primo distretto agroalimentare regionale che garantisce un indotto di circa 3mila unità e la salvaguardia di produzioni tipiche locali – ha commentato Remigio Sequi, presidente e amministratore Delegato della Cooperativa Latte Arborea – Siamo consapevoli che il percorso sia ancora lungo, ma perseguiremo nella nostra focalizzazione per una crescita sostenibile guidati dai valori che da sempre ci contraddistinguono”.

A giugno 2024 la Cooperativa ha registrato sia un aumento di fatturato (+2,1% rispetto al primo semestre del 2023, anno record per le vendite della Cooperativa) che una crescita dei conferimenti di latte da parte delle aziende agricole socie (97,2 milioni di litri conferiti nel primo semestre del 2024 a fronte dei 95,1 milioni di litri conferiti a giugno 2023). Il volume della vendite è poi cresciuto anche nei mesi a seguire, di pari passo con la crescita dei conferimenti dei soci che è proseguita per tutto il 2024.