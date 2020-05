Prosegue la protesta dei lavoratori ArcelorMittal a Genova: giovedì riprende lo sciopero, andato in scena anche questa mattina. Lo ha deciso l’Rsu dopo l’assemblea che si è svolta stamane davanti al cancello dello stabilimento di Cornigliano.

Lo sciopero di giovedì scatterà alle 8 e riguarderà “a singhiozzo” diversi reparti produttivi, ciascuno interessato dallo stop per un’ora. La protesta comporterà anche il blocco delle merci in uscita dallo stabilimento. I lavoratori sono infatti invitati all’ingresso dello stabilimento lato aeroporto, per “chiudere” l’unico passaggio dedicato ai mezzi pesanti, impedendo così l’uscita della merce.

Il Governo ha convocato per il 25 maggio alle 11 l’incontro sulla crisi di ArcelorMittal.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo ArcelorMittal: giovedì nuovo sciopero e blocco delle merci a Genova proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento