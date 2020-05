Arcelormittal nel caos: operai in Cig senza preavviso

Parte oggi, senza preavviso, la nuova fase di cassa integrazione per il personale di ArcelorMittal decorre da oggi. La nuova lettera inviata ai dipendenti dall’azienda, riferiscono i sindacati, non contiene alcuna previsione di fine cassa e di rientro al lavoro per gli operai delle acciaierie. Inoltre, particolare nuovo rispetto alla precedente lettera di messa in cassa integrazione datata 4 maggio, che indicava la possibilità di ritorno al lavoro dei cassintegrati su richiesta dei responsabili del settore di appartenenza, nella nuova comunicazione – a valere dal 15 maggio – questa possibilità del rientro non è più citata. C’è solo il riferimento alla cassa integrazione Covid.

