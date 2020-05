Una torta vegana senza zucchero, un tuffo in piscina e una videochiamata con i cugini, i Cambridge baby: questi i festeggiamenti programmati dai duchi di Sussex per il primo compleanno del figlio, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, dal lockdown in California. E nel giorno di festa spuntano anche, a sorpresa, un raro video di Meghan Markle, che legge al figlio un libro per bambini, oltre ad una serie di fotografie scattate da papà Harry.

Tra i primi ad aver inviato gli auguri ad Archie, gli zii, i duchi di Cambridge, in un post sul loro account Instagram, Kensington Palace, con una foto ricordo del suo battesimo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Archie compie un anno, la torta è vegana proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento