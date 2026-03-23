arcore-dice-no-alla-riforma:-il-tradimento-postumo-di-“casa-berlusconi”

ROMA – No, ad Arcore no. La casa di Berlusconi tradisce la riforma di Berlusconi. Nel comune di Arcore, dove insiste villa San Martino, la residenza della famiglia Berlusconi, dove lo stesso Cavaliere ha abitato fino alla sua morte nel giugno del 2023, ha vinto il No alla riforma della Giustizia tanto desiderata da Berlusconi e tanto voluta da Forza Italia. Certo, ha vinto con un vantaggio di soli 47 voti, ma ha vinto. Il 50,25 per cento delle preferenze, contro il 49,75. E lo ha fatto smentendo il risultato del resto della provincia di Monza e Brianza, dove ha vinto il Sì.

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