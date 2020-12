ROMA (ITALPRESS) – “I cittadini Ue inizieranno a vaccinarsi tutti il 27 dicembre, sarà un giorno simbolico e noi cominceremo a vaccinare i target che il Parlamento ha approvato. Il 27 sarà un bel giorno, un giorno simbolico e speriamo che nei giorni successivi, anche entro fine anno, si possa cominciare con la regolare vaccinazione”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa.

“Anche nel giorno simbolico cominceremo dal personale sanitario e con gli ospiti delle Rsa, stiamo lavorando perchè possa esserci un inizio della somministrazione in tutte le regioni italiane e possa essere simultaneo.

L’articolo Arcuri “27 dicembre V-Day, italiani vaccinati entro l’autunno” proviene da Notiziedi.

