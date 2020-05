Arcuri “App a fine mese ma servono tamponi”

“Io ritengo che a cavallo della fine di questo mese la app potrà essere utilizzabile”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, in audizione in commissione Trasporti alla Camera. “La app ha un solo fine: rendere più veloce e certa la natura, dimensione e popolazione dei contagi. La app aiuta a riconoscere, intercettare prima di quanto accade oggi con l’intervista, ma se non si fa subito un tampone la app non ha conseguito il risultato per cui è stata pensata. Se il sistema sanitario regionale non è pronto a sottoporlo in un tempo molto ravvicinato a un tampone,

