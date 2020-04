“L’Italia è il primo Paese al mondo per tamponi fatti per numero di abitanti. A ieri ne abbiamo fatti 2.960 ogni 100 mila abitanti, in Germania 2474, quindi il 20% in meno, nel Regno Unito 1061, un terzo di noi, e in Francia 560 pari a un sesto rispetto a quelli fatti in Italia”. Lo ha detto il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in conferenza stampa in conferenza stampa presso il Dipartimento di Protezione Civile.

Da lunedì, ha annunciato il commissario, “saranno distribuite 12 milioni di mascherine al giorno, se serviranno, tre volte l’attuale fornitura che è superiore alla richiesta.

L’articolo Arcuri: “L’Italia è il primo paese al mondo per tamponi” proviene da Notiziedi.

