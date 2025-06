“ardesio-divino”-torna-tra-le-vie-del-borgo-con-il-gusto-protagonista

Milano, 29 giu. (askanews) – Le vie, le piazze e le corti del centro storico di Ardesio (Bergamo), nel cuore della Val Seriana, si preparano a trasformarsi in un palcoscenico dedicato ai sapori italiani. Sabato 2 e domenica 3 agosto 2025 torna Ardesio DiVino, la mostra mercato enogastronomica giunta alla sua 21esima edizione.

Organizzata dall’Associazione Adivì Aps, con la collaborazione di Paolo Tegoni, enogastronomo e docente di Cultura del Vino all’Università di Parma, e del Seminario permanente Luigi Veronelli, “Ardesio DiVino” si conferma un appuntamento sia per gli appassionati che per gli operatori del settore. Attesi 60 vignaioli da tutta Italia, Francia, Slovenia e per la prima volta anche dal Portogallo, insieme a 11 artigiani del gusto pronti a raccontare e far assaporare le loro eccellenze.

L’edizione 2025 sarà dedicata alla pasta fatta in casa, tema centrale della manifestazione. Protagonisti Don Pasta (Daniele De Michele), artista e narratore della cucina popolare italiana, e la maestra sfoglina Rina Poletti, che guideranno laboratori e incontri per valorizzare la cultura della sfoglia, dell’impasto e delle ricette della tradizione.

Venerdì 1 agosto, alle 20.30, apertura con la Cena DiVina presso il Ristorante da Giorgio (su prenotazione), con gli chef Davide Bigoni e Alberto Zanoletti ai fornelli e il sommelier Paolo Tegoni a curare gli abbinamenti. Sabato 2 agosto, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 21, spazio agli stand enogastronomici. Al Museo Casa Rurale, nei pressi del Santuario, sarà attivo dalle 10.30 alle 18 “Il Giardino della Quiete” con degustazioni di tisane artigianali e sessioni di rilassamento. Alle 15 e alle 17, l’esperienza immersiva “Nella bolla del silenzio” e alle 17.30, nella sala consiliare del Comune tornano le “Degustazioni d’Autore” del Seminario permanente Luigi Veronelli (su iscrizione). Alle 19, degustazione itinerante guidata da Paolo Tegoni (su iscrizione), seguita alle 19.30 dalla cena diffusa tra i produttori.

Domenica 3 agosto, stand aperti con orario continuato dalle 10.30 alle 20. Il “Giardino della Quiete” sarà attivo fino alle 18. Alle 11, al Museo Casa Rurale, laboratorio gratuito “Mani in pasta con Rina Poletti”, dedicato alla sfoglia fatta a mano. Alle 12 e alle 16, nuove degustazioni itineranti con partenza dal Museo (su iscrizione). Il pranzo delle 12.30 sarà a cura del Gruppo Alpini. Alle 15, nuova sessione “Nella bolla del silenzio”, seguita alle 17 dall’incontro con Rina Poletti e il suo libro “Storie e ricette di una maestra sfoglina”, e con Don Pasta, moderati da Paolo Confalonieri. Alle 18, spettacolo “Il pranzo della domenica” con Don Pasta, a cura di Paolo Tegoni. Conclusione alle 19.30 con la cena diffusa nel borgo.

Anche la musica avrà un ruolo centrale: sabato 2 agosto, dalle 16, si alterneranno Tangle, Funky Lemonade e Bluebirds, mentre domenica 3 agosto sarà la volta di Tamashi Pigiama (alle 11), Shocked By Ice Cream (alle 14.30), Carlo Poddighe (alle 16) e il gran finale alle 20.30. La prevendita è attiva a prezzo scontato fino al 13 luglio.

Foto di Mattia Legrenzi