Gli investimenti sono diversificati in termini di settori economici, dimensioni delle società, investitori e regioni geografiche

Ardian, società di investimento specializzata in private markets, ha raccolto con successo una somma considerevole di 3,2 mld di dollari per il suo sesto fondo di coinvestimento, noto come Ardian co-investment fund VI.

Il fondo ha ricevuto impegni da 188 investitori in Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente e Asia, raccogliendo il 23% di capitale in più rispetto al suo precedente dell’anno 2019.

“Tra gli investitori figurano fondi pensione, privati ​​con patrimoni elevati, compagnie di assicurazione e fondi sovrani, spiega la nota. In particolare il gruppo con patrimoni elevati è in crescita e ha mostrato un forte interesse per la strategia”.

“Gli investimenti sono diversificati in termini di settore economico, dimensione aziendale, investitore e regione geografica (Nord America, Europa, Asia)”.

Il team continuerà a beneficiare del supporto della piattaforma secondaria e primaria di Ardian, una delle più grandi al mondo con profonde radici in Nord America e accesso a oltre 600 società di gestione, e perseguirà numerose opportunità di coinvestimento. Grazie a 18 operazioni il fondo è già investito al 40%.

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Ardian, raccoglie 3,2 miliardi di dollari per sesto fondo coinvestimento proviene da Notizie dì.