Arena Arbostella, taglio del nastro con Andrea Carraro

Stasera di scena Ugo Piastrella in “Don Felice in mezzo ai guai”

E’ toccato alla compagnia del Giullare, con il “Casanova” di e con Andrea Carraro, inaugurare venerdì scorso l’Arena Arbostella, struttura all’aperto realizzata dal Comune di Salerno ed affidata dal consorzio “La Città Teatrale”, per offrire ai salernitani piacevoli serate di teatro e musica.

Un’inaugurazione che non poteva andare meglio. In tanti, anzi in tantissimi, hanno partecipato alla rappresentazione, applaudendo a più riprese il protagonista, salito in scena dopo la presentazione ed i saluti istituzionali da parte di Ugo Piastrella, presidente del consorzio “La Città Teatrale” e di Imma Carracciuolo e Arturo Esposito, direttori organizzativi e artistici del Teatro Arbostella (che per l’occasione sta mettendo a disposizione i camerini, i bagni ed il bar).

Dunque buona la prima ed ora ci si prepara al secondo appuntamento in cartellone. Stasera alle ore 21, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, sarà la volta della compagnia Ars Nova che per la regia di Ugo Piastrella presenterà “Don Felice in mezzo ai guai”.

Tratto da una brillantissima pochade francese, in questa trasposizione napoletana tratta da Scarpetta, il testo racchiude un grande meccanismo comico ed offre al contempo un’acuta osservazione critica dell’animo umano.

La vicenda vede il dottor Felice Sciosciammocca, medico, scienziato e marito fedelissimo, che, per colpa degli effetti delle “pillole d’Ercole”, pastiglie altamente afrodisiache di sua invenzione, si troverà forzosamente ad affrontare in questo fresco e spumeggiante “vaudeville” una serie di incredibili inconvenienti.

La regia mette a frutto il ritmo pressante della storia, unitamente ai tempi comici incessanti e perfetti degli interpreti, resi ancora più accattivanti dalla trasposizione in napoletano che offre un linguaggio più immediato e personaggi più caratteristici. Protagonisti dello spettacolo saranno lo stesso Ugo Piastrella, affiancato da Margherita Rago, Teresa Guariniello, Ciro Girardi, Antonello Cianciulli, Aldo Flauto, Lucia Ronca, Rosaria Sellitti e Roberto De Angelis.

Terzo appuntamento domani, lunedì 8 agosto, alle ore 21, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, che vedrà come protagonisti la Scuola di Teatro “La Ribalta” che presenterà “Studio sulla Lisistrata di Aristofane” per la regia di Valentina Mustaro.

La rassegna all’Arena Arbostella proseguirà fino all’11 settembre offrendo spettacoli teatrali e musicali, alcuni ad ingresso libero altri a pagamento. I biglietti per gli spettacoli a pagamento si possono acquistare sul sito www.postoriservato.it

