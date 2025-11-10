lunedì, 10 Novembre , 25

arezzo,-elicottero-disperso-sull’alpe-della-luna:-proseguono-le-ricerche
Arezzo, elicottero disperso sull’Alpe della Luna: proseguono le ricerche

Arezzo, elicottero disperso sull’Alpe della Luna: proseguono le ricerche

Arezzo, elicottero disperso sull'Alpe della Luna: proseguono le ricerche
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sono ancora senza esito le ricerche dell’elicottero civile disperso ieri nella zona dell’Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche. Le operazioni erano scattate dopo la segnalazione di avaria e perdita di contatto. Le ricerche, che nella notte sono state rese difficili dalla fitta nebbia e dalla zona impervia, proseguono.  

“Sono due toscani i dispersi a bordo dell’elicottero civile di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di ieri: Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga”, fa sapere sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Le ricerche – conferma Giani – sono proseguite per tutta la notte nella zona Alpe della Luna in un’area impervia. In campo il sistema di emergenza regionale, insieme a Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Forze dell’Ordine e Protezione Civile. Ringrazio tutte le squadre impegnate da ore sul territorio”. 

