mercoledì, 12 Novembre , 25

Come accarezzare i gatti, ecco la ‘ricetta’ infallibile per farsi amare

(Adnkronos) - "Come accarezzare un gatto? A volte...

Tempesta geomagnetica ‘cannibale’: l’aurora boreale illumina l’Italia

(Adnkronos) - Una tempesta geomagnetica particolarmente intensa, che...

D’Alba (Federsanità): “Responsabilità e collaborazione a difesa del Ssn”

(Adnkronos) - "Nel dibattito promosso da Sumai-Assoprof è...

Usa, nipote di Jfk si candida al Congresso: chi è il rampollo dem con 1,7 milioni di follower

(Adnkronos) - Jack Schlossberg, l'unico nipote del presidente...
arezzo,-tragedia-all’asilo-nido:-bimbo-perde-la-vita-mentre-gioca-all’aperto
Arezzo, tragedia all’asilo nido: bimbo perde la vita mentre gioca all’aperto

Arezzo, tragedia all’asilo nido: bimbo perde la vita mentre gioca all’aperto

DALL'ITALIA E DAL MONDOArezzo, tragedia all'asilo nido: bimbo perde la vita mentre gioca all'aperto
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un bambino di appena due anni è morto oggi, mercoledì 12 novembre, nel cortile di un asilo nido a Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero, durante un momento di gioco all’aperto. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell’accaduto, ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino sono stati purtroppo vani. 

I carabinieri hanno transennato l’area per consentire i rilievi e stanno conducendo le indagini per chiarire con precisione la dinamica della tragedia. La comunità locale è sotto choc per l’accaduto, mentre il personale della scuola e i genitori cercano di affrontare l’immenso dolore della loro perdita. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.