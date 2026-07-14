argentina,-ancora-accuse-dall’inghilterra:-“scelto-arbitro-preferito-di-messi”

(Adnkronos) – Sale la tensione in vista di Inghilterra-Argentina. Alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026, i media inglesi hanno rilanciato teorie complottistiche che vedrebbero l’Albiceleste favorita nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Questa volta nel mirino c’è l’arbitro designato per dirigere la partita, il marocchino naturalizzato americano Ismail Elfath.

L’arbitro ha incrociato Messi in più occasioni visto che è di stanza nella Mls, il massimo campionato di calcio americano, dove il numero 10 argentino gioca con l’Inter Miami. I due si sono ‘conosciuti’ quindi in campo, e proprio per questo il Daily Mail ha definito Elfath come “l’arbitro preferito da Messi”, insinuando quindi che la scelta della Fifa, in questo caso di Pierluigi Collina, sia arrivata per favorire l’Argentina.