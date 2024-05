Argentina, Milei da Porro: lo Stato è il nemico, ruba al settore privato

“Profondo disprezzo per lo Stato, è un’associazione criminale”

Roma, 12 feb. (askanews) – “Sento un profondo disprezzo per lo Stato. io ritengo che lo Stato sia il nemico, io penso che lo Stato sia un’associazione criminale… in cui un insieme di politici si mettono d’accordo e decidono di utilizzare il monopolio per rubare le risorse del settore privato”.Così il presidente dell’Argentina Javier Milei, in un’intervista in onda nella serata di lunedì 12 febbraio a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro (Mediaset). Nella conversazione, Milei definisce il comunismo “una malattia dell’anima” mentre spiega di aver riconsiderato la sua posizione su papa Francesco.