domenica, 12 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOArgentina, Scaloni spegne polemiche prima dell'Inghilterra: "È solo una partita"
argentina,-scaloni-spegne-polemiche-prima-dell’inghilterra:-“e-solo-una-partita”
Argentina, Scaloni spegne polemiche prima dell’Inghilterra: “È solo una partita”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Argentina, Scaloni spegne polemiche prima dell’Inghilterra: “È solo una partita”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Lionel Scaloni getta acqua sul fuoco in vista di Argentina-Inghilterra. Nella notte di oggi, domenica 12 luglio, il ct dell’Albiceleste ha festeggiato l’accesso alle semifinali dei Mondiali 2026 grazie alla vittoria sulla Svizzera, battuta per 3-1 ai tempi supplementari. Nel penultimo atto del torneo, l’Argentina troverà l’Inghilterra, che ha superato la Norvegia per 2-1. 

Una sfida, quella con gli inglesi, molto sentita in Argentina e non solo per motivi calcistici. Se i ricordi di campo vanno al 1986, quando Diego Maradona ‘beffò’ i Tre Leoni con l’iconica ‘mano de dios’ e segnando il gol del secolo, ci sono anche motivi politici dietro la rivalità. Nel 1982 infatti Argentina e Inghilterra combatterono la guerra delle Isole Falkland, o Malvinas, una ferita ancora aperta nei cuori sudamericani, tanto da essere citate nell’ormai iconica canzone ‘La quarta stella’, colonna sonora dei Mondiali dell’Albiceleste creata dall’influencer Palmito: “Per le Malvinas, per Diego, per l’ultima di Leo”. 

La canzone, cantata anche dai giocatori argentini negli spogliatoi, ha creato polemiche in Inghilterra, ma ci ha pensato il ct dell’Albiceleste Scaloni a spegnere tutto sul nascere: “È soltanto una partita di calcio”, ha detto serio Scaloni in conferenza stampa, “il messaggio che deve arrivare è che è solo una partita di calcio. Giocheremo una partita di calcio contro una grande Nazionale che ha un ct bravissimo e che ammiro molto. È soltanto una partita di calcio, punto. Niente più di questo”. 

 

Previous article
Qatar, morto a 74 anni l’ex emiro Hamad bin Khalifa Al-Thani
Next article
Ucraina, Zelensky vuole rimpasto di governo: nuovo premier, altro incarico per Svyrydenko

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Umbria Jazz, nuovo record con 46mila biglietti veduti e oltre 3 mln di incasso al botteghino

(Adnkronos) - Umbria Jazz chiude la sua cinquantatreesima edizione con un risultato che segna un nuovo capitolo nella storia del festival: oltre 46.000 biglietti...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tragedia a Cagliari: respinto da scuola di danza, 52enne tenta di uccidere insegnante e poi si spara

(Adnkronos) - Un uomo di 52 anni è morto a Cagliari dopo aver puntato contro di sé il fucile con cui aveva prima tentato...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, oggi la finale: Sinner-Zverev – Diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 12 luglio, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev - in diretta tv...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Biennale Venezia, è già un’edizione da record: visitatori aumentati del 20 per cento

(Adnkronos) - Le polemiche sulla partecipazione della Russia continuano ad alimentare il dibattito politico anche a livello europeo, ma dentro ai Giardini e all'Arsenale...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.