domenica, 12 Luglio , 26

Israele, elezioni fissate: si andrà al voto il 27 ottobre

(Adnkronos) - Il presidente della commissione parlamentare della...

“Per Maradona e per le Malvinas”, il coro dell’Argentina accende la sfida con l’Inghilterra

(Adnkronos) - "Per Leo, per Diego, per le...

Lega, i conti ‘sorridono’ a Salvini: nel 2025 avanzo di 1,3 milioni

(Adnkronos) - I conti 2025 della Lega sorridono...

Ucraina, Carotenuto: “Russia è minaccia? Ad oggi Kiev ha attaccato Europa”

(Adnkronos) - "Ad oggi tra le due ad...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOArgentina-Svizzera, Adani impazzisce in diretta e Rimedio si 'scusa'... con i vicini
argentina-svizzera,-adani-impazzisce-in-diretta-e-rimedio-si-‘scusa’…-con-i-vicini
Argentina-Svizzera, Adani impazzisce in diretta e Rimedio si ‘scusa’… con i vicini
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Argentina-Svizzera, Adani impazzisce in diretta e Rimedio si ‘scusa’… con i vicini

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Daniele Adani ‘impazzisce’ per l’Argentina e la Rai si scusa… con i vicini. Nella notte di oggi, domenica 12 luglio, l’Albiceleste ha battuto la Svizzera per 3-1 ai quarti di finale dei Mondiali 2026, raggiungendo così l’Inghilterra in semifinale. Al commento, su Rai1, c’erano Alberto Rimedio e Lele Adani, che hanno regalato momenti di alta telecronaca soprattutto in occasione delle reti dell’Argentina. 

Sul primo gol dell’Albiceleste firmato da MacAllister, in particolare, Adani ha iniziato a tessere le lodi della Nazionale di Scaloni, soffermandosi sull’ennesimo assist, questa volta da corner, di Lionel Messi. Il tono di voce dell’ex difensore è decisamente alto e così Rimedio, considerando che in Italia erano le 3 di notte inoltrate, ha voluto scusarsi: “Ci scusiamo con tutti i vicini di casa dei nostri telespettatori”, ha detto scherzando il telecronista. 

Scena analoga dopo il secondo gol dell’Argentina. Al 112′ Julian Alvarez trova un eurogol da fuori area che fa urlare, di nuovo, Adani: “Non è vero! Non è vero!”, comincia a ripetere senza sosta. E questa volta l’entusiasmo travolge anche Rimedio, con buona pace dei vicini. 

 

Previous article
Ucraina, Carotenuto: “Russia è minaccia? Ad oggi Kiev ha attaccato Europa”
Next article
Lega, i conti ‘sorridono’ a Salvini: nel 2025 avanzo di 1,3 milioni

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Israele, elezioni fissate: si andrà al voto il 27 ottobre

(Adnkronos) - Il presidente della commissione parlamentare della Knesset, il deputato del Likud Ofir Katz, ha annunciato che le elezioni politiche in Israele si...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Per Maradona e per le Malvinas”, il coro dell’Argentina accende la sfida con l’Inghilterra

(Adnkronos) - "Per Leo, per Diego, per le Malvinas". La canzone dell'Argentina, intonata dai giocatori negli spogliatoi dei Mondiali 2026, accende la sfida con...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lega, i conti ‘sorridono’ a Salvini: nel 2025 avanzo di 1,3 milioni

(Adnkronos) - I conti 2025 della Lega sorridono a Matteo Salvini, che può contare su un partito molto liquido, con 1,4 milioni di euro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Carotenuto: “Russia è minaccia? Ad oggi Kiev ha attaccato Europa”

(Adnkronos) - "Ad oggi tra le due ad attaccare l'Europa è stata l'Ucraina distruggendo il Nord Stream 2 ma pare che quello non sia...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.