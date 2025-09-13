“aria-di-san-daniele”-riparte-da-roma-dal-21-al-24-settembre

Milano, 13 set. (askanews) – Riparte da Roma il 21 settembre la seconda parte dell’edizione 2025 di “Aria di San Daniele”, il tour promosso dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele per raccontare e far conoscere il prodotto Dop lungo la penisola. Dopo le prime tappe di Torino, Verona e Milano, la rassegna farà tappa nella Capitale fino al 24 settembre.

Ideato nel 2017, il progetto ha coinvolto negli anni decine di migliaia di persone, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al San Daniele attraverso degustazioni, momenti conviviali e attività formative. L’apertura romana del 21 è in programma a Casa Fluviale, con il “San Daniele Day”, una giornata dedicata a consumatori e appassionati. In programma brunch domenicale, show cooking dello chef Marco Meschini, degustazioni e tre masterclass nel pomeriggio: una degustazione sensoriale, un abbinamento con i vini del Consorzio del vino del Lazio e un abbinamento con le birre del birrificio agricolo Mosto Italiano. La giornata si concluderà con un aperitivo accompagnato da un dj set.

Lunedì 22 settembre, alle 18, l’iniziativa approda all’Osteria Conviviale con aperitivo e cena a base di prosciutto. Martedì 23 settembre, alle 19, sarà la volta della pizzeria Romì in via Portuense, con proposte dedicate e degustazioni. Mercoledì 24 settembre, sempre alle 19, appuntamento all’Osteria Sampietrino in via Domenico Fontana con un menù dedicato al San Daniele. In ciascun locale sarà presente un corner per il taglio al coltello e a macchina, offrendo al pubblico la possibilità di assaggiare il prodotto Dop.

Il tour proseguirà poi a Bari, dal 13 al 16 ottobre, e a Napoli, dal 16 al 19 novembre 2025. “‘Aria di San Daniele’ è il modo più diretto e coinvolgente per portare il nostro prosciutto nelle principali città italiane, avvicinando sia gli appassionati di enogastronomia sia i turisti in cerca di esperienze originali” afferma Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. “Ripartire da Roma e continuare verso il Sud rappresenta un’occasione per consolidare il legame con i consumatori e diffondere la cultura del San Daniele Dop in contesti sempre nuovi”.

Giunto all’ottava edizione, “il tour ha già raggiunto oltre 50mila persone e si conferma come un appuntamento fisso nel calendario enogastronomico nazionale”.