Ariadna Romero a Live Non è la D’Urso: la verità su Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci | Video Mediaset

Ariadna Romero a Live Non è la D’Urso dice la sua verità sull’ex Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

“Non ho mai parlato perchè mi sento fuori luogo in questa situazione, ci siamo amati alla follia, ma oramai è finita da un pò di tempo” – esordisce così la bellissima Ariadna Romero, ex concorrente de L’Isola dei Famosi. La modella sulla fine della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli racconta: “è finita quando Leonardo aveva 5 mesi, prima un pò di tensione, adesso i rapporti sono sereni. Per me se vedo felice lui, sono davvero felice con lui”.

Non solo, la Romero parla anche del flirt che l’ex Pierpaolo Pretelli ha vissuto nella casa con Elisabetta Gregoraci: “in lei vedo una donna e vedo una mamma. L’ho visto molto preso, ho fatto il tifo per loro, ma adesso lo vedo più distaccato. Lei? Io la difendo a spada tratta perchè la capisco. Lei ha un figlio fuori e il fatto che abbia frenato vuol dire che rispetta chi ha fuori, che ha una grande maturità. Lui è un pò immaturo, non ascolta, è introverso e tante volte non parla“.

Ecco il video Mediaset con le parole della bellissima attrice e modella a Live Non è la D’Urso.

