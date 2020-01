Arianna Cleri e Rosetta Falzone ‘una contro l’altra’ a All together now 2. All’inizio della puntata finale di stasera, giovedì 2 gennaio 2020, le due concorrenti del programma di Canale 5 si sono sfidate proponendo ai telespettatori chi “Avrai” chi “Long long train ranning”. Quasi inutile dire che, per tutte e due le esibizioni, i giudici del Muro sono rimasti praticamente “stregati”. Ecco i video da Mediaset Play per rivedere chi ha vinto.

