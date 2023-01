Arianna Fontana, Amarezza Malagò e stupore Federghiaccio

Abodi: “Farò di tutto perché non vada via”

Roma, 25 gen. (askanews) – “Stupore e rammarico per le gravi esternazioni di Arianna Fontana” sono espressi in una nota dalla Federazione sport del ghiaccio (Fisg), secondo cui “per nulla giovano alla ricerca di una soluzione comune” in vista di Milano-Cortina 2026. “La Fisg ha lavorato perchè l’atleta fosse posta nelle migliori condizioni per competere ai massimi livelli, impegnandosi a garantire 200mila euro a stagione a copertura delle sua spese di preparazione, cifra peraltro lontanissima da quella irraggiungibile richiesta”. “Di certo – si sottolinea – la Fisg non tollererà ulteriori accuse, avvertimenti o intimidazioni da parte di Fontana”.

Sulla vicenda si è espresso anche il ministro dello sport Andrea Abodi a margine della presentazione della Corsa del Ricordo: “Sono in contatto con Arianna Fontana e avevo un appuntamento con lei, ma purtroppo mi si è stravolta l’agenda. Non mi ha parlato di questa prospettiva, ma da ministro per lo sport farò di tutto affinché questo non avvenga”.

Si dice “profondamente amareggiato dalle frasi che ho letto” il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Arianna sa quanto le sono stato vicino in tutti questi anni, sin dalla mia elezione a Presidente del CONI, attraverso riunioni e contatti costanti e ricordo che l’ho incontrata lo scorso 11 gennaio a Milano, quando mi è venuta a trovare con Anthony nella sede di Milano Cortina 2026. In quell’occasione abbiamo parlato dettagliatamente di tanti temi che riguardano lei e suo marito, da adesso fino al 2026 e successivamente ho condiviso i contenuti del colloquio con la Federazione e il suo Presidente Gios. Non voglio aggiungere altro per rispetto alla straordinarietà dell’atleta, però onestamente – non solo in qualità di Presidente del CONI – ma a livello umano e in nome del rapporto personale e dell’affetto che mi lega a lei e che tutti conoscono, mi sento di dire che sono rimasto sinceramente molto dispiaciuto per quello che ha dichiarato. Mi aspetto che mi chiami per chiarire”.

continua a leggere sul sito di riferimento