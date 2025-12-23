aries-group:-nel-2025-ricavi-+11%-e-oltre-1,14-mln-di-presenze-nelle-strutture-del-gruppo

Roma, 23 dic. (askanews) – Aries Group, gruppo alberghiero indipendente italiano attivo nelle principali città d’arte e di business in Italia, con hotel, resort e residence per il turismo congressuale, gli eventi (MICE), il leisure e il business travel, conferma anche nel 2025 un andamento positivo dei principali indicatori economici e operativi, proseguendo il percorso di crescita già avviato negli ultimi esercizi.

Dopo un primo semestre caratterizzato da una forte accelerazione della domanda, in particolare nel segmento business e MICE, i dati previsionali per l’anno in corso indicano un incremento dei ricavi pari al +11% rispetto al 2024, accompagnato da un tasso di occupazione delle camere dell’85%, a dimostrazione della solidità del modello gestionale del Gruppo.

I risultati positivi, spiega una nota, si riflettono anche sulla redditività: per il 2025 è previsto un margine EBITDA pari al 21% del fatturato, con una crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2024, a testimonianza dell’efficienza operativa e della capacità di valorizzare le strutture del portafoglio. Inoltre, le presenze complessive nelle strutture del Gruppo sono stimate in 1.149.518, con un incremento del 5,5% rispetto all’anno precedente, confermando un trend favorevole sia nel segmento business sia nel leisure.

Oggi il Gruppo gestisce oltre 1.600 camere distribuite in quattro strutture tra Milano, Bologna e Roma, con 9.400 mq dedicati agli eventi e 65 sale meeting. Tutti gli asset del Gruppo (Quark Hotel Milano, Ripamonti Residence & Hotel Milano, Living Place Hotel Bologna e Hotel Villa Pamphili Roma) sono certificati DCA ESG e inseriti in una strategia di sviluppo sostenibile di lungo periodo, orientata alla riduzione dell’impatto ambientale, alla valorizzazione delle persone e al rafforzamento della governance.

Guardando al 2026, Aries Group prevede un’ulteriore evoluzione positiva già a partire dal primo semestre dell’anno. Le stime indicano una crescita dei ricavi superiore al 4%, un miglioramento del tasso di occupazione di oltre il 2% e un ulteriore rafforzamento della marginalità EBITDA, attesa in crescita di oltre 1,5 punti percentuali. In parallelo, il Gruppo continuerà a valutare nuove acquisizioni mirate, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nelle principali destinazioni italiane a vocazione turistica e business. Aries Group conferma inoltre il proprio impegno su progetti di rigenerazione e potenziamento delle asset esistenti, in linea con la strategia di crescita organica e di valore.

Proseguirà il percorso ESG (Environmental, Social, Governance) avviato lo scorso anno, con l’obiettivo di integrare in modo strutturale i principi di sostenibilità e responsabilità sociale nelle attività del Gruppo. Tra le iniziative in programma figura la presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità, affiancata da azioni concrete volte a ridurre l’impatto ambientale (es. gestione responsabile dei rifiuti, ottimizzazione dei processi di sicurezza alimentare, efficientamento delle pratiche operative e formazione mirata del personale, in coerenza con gli standard DCA ESG), e rafforzare pratiche sociali inclusive, creando valore duraturo per clienti, collaboratori e territori.

Sul fronte delle risorse umane, Aries Group conferma inoltre anche per il 2026 un approccio orientato alla continuità e allo sviluppo. Prosegue infatti l’impegno sul welfare aziendale, con il rinnovo dell’accordo che prevede l’assegnazione di un credito dedicato, a supporto della qualità della vita dei dipendenti e in coerenza con una visione di crescita sostenibile e inclusiva.

“I risultati attesi per il 2025 confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità del Gruppo di crescere in modo equilibrato, mantenendo elevati standard operativi e di servizio”, commenta Stefano de Santis, CEO di Aries Group. “In un contesto in cui le esigenze degli ospiti evolvono rapidamente, continuiamo a investire in una gestione alberghiera di qualità, capace di rispondere sia al segmento business sia a quello leisure. Guardiamo al 2026 con un approccio pragmatico: crescita selettiva, attenzione alle persone e integrazione della sostenibilità ambientale e sociale nelle scelte strategiche. È questa la direzione che ci consente di rafforzare il posizionamento del Gruppo e di costruire valore nel lungo periodo”.