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Arisa e la vita da single: “Ho provato le app di dating, ma non fanno per me”
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Arisa e la vita da single: “Ho provato le app di dating, ma non fanno per me”

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(Adnkronos) – “L’amore? Non c’è niente, zero”. Così Arisa ha rivelato, ospite oggi a Verissimo, di essere single anche se spera, prima o poi, di trovare l’amore, quello vero.  

“Mi piacerebbe insomma…”, ha detto, facendo alcune ironiche allusioni sessuali. Poi, la cantante ha sottolineato di non avere rapporti occasionali: “Non mi vado a cercare la situazione, quindi quanti anni mi restano? Fino a quando si può copulare?”, ha scherzato la cantante, che oggi ha 43 anni.  

Arisa ha ammesso di aver provato in passato le app di dating: “Le mie amiche però mi hanno consigliato di iscrivermi alle app di incontri, ci ho provato, ho cominciato delle conversazioni, però poi non ce la faccio”, ha detto Arisa che, però, preferisce l’amore tradizionale e gli incontri romantici.  

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