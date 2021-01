Arisa furiosa contro Rudy Zerbi ad Amici 20: “Mi vuole rompere le pal**e a me” | Video Witty Tv

Arisa furiosa si scaglia contro Rudy Zerbi. Nella scuola di Amici 20 pare non esserci un momenti di pace. Oltre a Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano altri due docenti della scuola di Maria De Filippi litigano a distanza. Un rapporto di amore e odio? Sembra di sì. Fra i due prof di canto non c’è feeling. Cosa è accaduto questa volta? Zerbi ha preso di mira un cantante della squadra di Arisa. Quest’ultima se l’è legata al dito e parlando con il suo allievo ha evidenziato secondo lei quelle che sono le contraddizioni del suo collega. Arisa si è infine dimostrata più agguerrita che mai e pronta a fargliela pagare sabato, in puntata. Video Witty Tv.

