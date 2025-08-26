martedì, 26 Agosto , 25

Energia, al Meeting Rimini Acquirente Unico illustra azioni tutela consumatori

(Adnkronos) - Con uno stand informativo e un...

Verme mangia carne, confermato caso umano di infezione

(Adnkronos) - Si chiama verme a vite del...

Stop fondi a film su Biagio Conte, Giorgianni: “Costretta a girarlo fuori dalla Sicilia”

(Adnkronos) - “Sono profondamente amareggiata e molto delusa....

Boniface, il retroscena sul Milan: “Ecco perché è saltata la trattativa”

(Adnkronos) - La trattativa di mercato tra il...
arisa-incanta-osaka-con-il-suo-live-all’expo-2025
Arisa incanta Osaka con il suo live all’Expo 2025

Arisa incanta Osaka con il suo live all’Expo 2025

Video NewsArisa incanta Osaka con il suo live all'Expo 2025
Redazione-web
Di Redazione-web

Esibizione al padiglione Italia in Giappone

Osaka, 26 ago. (askanews) – Dopo la recente esibizione a Los Angeles per la Festa della Musica all’Istituto Italiano di Cultura, la musica di Arisa è arrivata anche in Giappone: l’artista ha incantato con la sua voce Osaka per l’Expo 2025 dove si è esibita accompagnata al pianoforte al Padiglione Italia.La partecipazione di Arisa all’Expo conferma il valore della sua carriera e il legame profondo con la sua terra d’origine, che attraverso la sua voce trova spazio e visibilità su un palcoscenico internazionale di assoluto prestigio.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.