Arisa, nuove insegnante di canto di Amici 20 e prossima Big del Festival di Sanremo, è ospite musicale del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della 28° puntata, quella prima del Natale – venerdì 25 dicembre, il reality non andrà in onda – la cantante, ha allietato i Vipponi che hanno cantato con lei, e il pubblico a Casa, cantando “Happy Xmas” di John Lennon, in pieno clima natalizio. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento