Arisa si racconta in “Foto Mosse”: la vita è un insieme di ricordi

Ho imparato ad accettare Rosalba e Arisa; senza l’una, l’altra non c’è

Milano, 14 apr. (askanews) – Una voce celestiale, che si riconosce alla prima nota, Arisa però fa un ulteriore passo nella sua carriera e firma tutte le canzoni del suo nuovo album “Foto Mosse” con la collaborazione dei Mamakass. Un racconto emotivo che mette al centro l’instabilità come forma di verità. “Allora Foto Mosse perché la vita non è nient’altro che un insieme di ricordi che spesso negli ultimi tempi noi tendiamo a scattare. E’ un collezionare momenti in movimento, quindi i momenti felici sono quelli da trattenere profondamente dentro di sé anche come sensazione, mentre quelli tristi bisogna ricordarsi che sono solo momenti e quindi possono essere tranquillamente messi da parte ma non cancellati per una futura ripartenza”.Il disco arriva dopo l’esperienza al 76esimo Festival di Sanremo con “Magica Favola”, parla dell’amore in tante diverse forme che Arisa racconta partendo da una rinnovata consapevolezza. “Io ho imparato ad accettare Rosalba e Arisa, ho imparato a dire grazie ad Arisa e a tenermi stretta Rosalba, perché se non ci fosse Rosalba, Arisa non sarebbe nulla”.”Foto Mosse” mette al centro la fragilità emotiva come cifra espressiva: relazioni imperfette, identità in trasformazione e un continuo oscillare tra bisogno d’amore e ricerca di sé, dove la femminilità ha un ruolo centrale. “Il mio fine ultimo non è la vendita di quest’album, ma che arrivi a casa delle persone, nei cuori delle persone e possa farle sentire normali, un po’ meno problematiche perché magari in questo album è raccontata anche a volte una femminilità scomoda. La perfezione non esiste, esiste l’essenza delle persone quindi più la rispettiamo, più siamo felici”.Cruciale nel suo percorso, il rapporto con i genitori, ma soprattutto con la madre. “Io sono uscita dal ruolo della figlia e sono diventata anche io madre e probabilmente mi sono resa conto che la mia mamma non ha mai avuto una mamma come la voleva e io sto cercando di essere per lei la mamma che avrebbe voluto. Devo dire che nonostante il nostro rapporto conflittuale, comunque lei mi ha donato delle skills importanti mi ha sempre detto che dovevo pensare alla mia realizzazione personale”.Ad aprile gli instore, mentre si avvicina anche il nuovo percorso live, che vedrà Arisa protagonista nei prossimi mesi con una serie di appuntamenti in tutta Italia.