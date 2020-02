Aristide Tofani, il giovane sarto apprezzato in tutto il mondo

Aristide Tofani è un sarto di terza generazione della Sartoria Tofani.

Dal 1954 la sartoria Tofani è stata un luogo di culto per gli amanti della sartoria su misura.

La passione maniacale per la produzione di capi artigianali è trasmessa sin dalla giovane età ad ogni membro della famiglia.

Una tradizione sartoriale così appassionata è stata capace di affascinare anche Suzi Menkes, una delle reporter di moda più influenti al mondo che ha deciso di includere la sartoria tofani tra le sartorie più importanti del mondo.

Aristide ha iniziato ad imparare l’arte sartoriale da suo padre e suo nonno a soli 12 anni ed oggi lavora come sarto a tempo pieno e manager per l’attività di famiglia.

Durante gli ultimi 5 anni Aristide ha condiviso gli abiti sartoriali prodotti dalla Sartoria Tofani su diversi social, tra cui instagram, questo gli ha permesso di sviluppare un grandissimo network di fan e followers provenienti da tutto il mondo che amano la perfezione degli abiti sartoriali.

Al momento Aristide e la Sartoria Tofani organizzano 4 show annuali nelle seguenti città: New York, Hong Kong, Parigi e Zurigo mentre pianificano di visitare abitualmente altre città.

Secondo Aristide quello che ha permesso alla Sartoria Tofani di sorpassare i 60 anni di attività è il mondo in cui da generazioni i Tofani vivono e crescono nella bottega di famiglia.

Ogni capo viene lavorato a mano e, con cura maniacale per ogni dettaglio, soltanto da membri della famiglia.

I tempi medi per la realizzazione di un singolo abito sono di circa 10 giorni.

Il lavoro di Aristide dimostra il potere dei Social e il modo in cui essi possono aiutare a diffondere la propria arte e le proprie idee.

Un mezzo gratuito per diffondere passione ad un pubblico internazionale ed essenziale per la gestione e la cura della clientela;

Social come Facebook, Instagram e Tumblr hanno permesso alla Sartoria Tofani di espandere la propria attività da piccola bottega artigianale a brand internazionale apprezzato in tutto il mondo.

Aristide cosa ti ha portato a seguire la strada dell’artigianato?

Sono nato in una vera famiglia di artigiani, mio nonno mio padre e mio zio sono dei maestri, quindi ho sempre provato una profonda passione ed interesse per l’attività di famiglia.

Crescere circondato da così tanta arte ed eleganza mi ha inevitabilmente portato a sviluppare una grande passione per la sartoria su misura e la moda.

Quindi, finito il liceo, ho deciso di dedicarmi completamente alla sartoria

Credo che in questo periodo storico dedicarsi al mondo dell’artigianato sia un’ottima idea. L’artigianato rappresenta l’oro dell’Italia e consiglio a chiunque abbia la mia stessa passione di frequentare una bottega con un buon maestro disposto a tramandare la propria arte.

E cosa ci dici dei vostri show in giro per il mondo?

Onestamente amo viaggiare intorno al mondo per diffondere la nostra arte e raggiungere i clienti nelle loro città.

Non vedo l’ora di iniziare ad ospitare Trunk Show in altre città del mondo, al momento stiamo lavorando per espandere la nostra clientela in Asia poiché abbiamo tantissime richieste dalle principali città, quindi a breve città come Pechino, Seoul e Tokyo potrebbero vedere Trunk Show ricorrenti della Sartoria Tofani.

Quali sono i tuoi piani per il futuro?

Ho intenzione di dedicarmi completamente al lavoro e all’apprendimento per ampliare le mie abilità di sarto.

Proverò a fare del mio meglio per i nostri clienti in tutto il mondo e per tutti coloro che da tanti anni ci stimano e ci seguono.

Potete seguire Aristide su Instagram.