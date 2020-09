Armando attacca Davide a Uomini e Donne e Jessica lo difende | Video Witty Tv

Armando attacca Davide a Uomini e Donne. Il tronista replica al cavaliere del Trono Over per via di Selene dopo che è stata avvicinata da Nicola Sirius. “Se ti elimino resti seduta per Nicola?” dice il tronista con la corteggiatrice che replica “no, io me ne vado. Non più niente da dire“. Allora Maria De Filippi allora interviene: “Davide lei è qui per te“. Intanto la situazione degenera con Armando dopo che il tronista paragona Selene a Lucrezia. Anche Jessica interviene per difendere Davide da Armando: “stai a rosicare, hai la metà della sua decisione, stai zitto! Meno male che non tutti i napoletani sono come te!“.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro tra Davide e Armando per Selene. Sul finale interviene anche Jessica: la scena è tutta da guardare!

