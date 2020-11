Armando contro Michele a Uomini e Donne: “hai un neurone in testa!” | Video Witty Tv

Volano stracci fra Michele e Armando a Uomini e Donne. I due cavalieri se la sono dette di cotte e di crude.

Tutto ha inizio dopo una semplice domanda fatta da Maria De Filippi a Michele “con chi vuoi ballare?“. Il cavaliere risponde “con nessuno”, ma in realtà tutti hanno notato che da quando Lucrezia è tornata in studio non ha fatto che fissarla. Michele allora confessa che vorrebbe ballare proprio con Lucrezia e apriti cielo! Non solo, Michele ironizza “Lucrezia non capisco cosa trovi in Armando?” con il cavaliere che replica “tu hai un neurone in testa. Non ragioni. Sei vuoto, sei zero in tutto”.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Armando e Michele a Uomini e Donne.

