Armando in difficoltà a Uomini e Donne: tre dame per lui, ma… | Video Witty Tv

Armando in grande difficoltà a Uomini e Donne: il ritorno di Lucrezia spinge Marianna ad una domanda diretta al cavaliere. La risposta è una vera e propria “arrampicata sugli specchi” con Gianluca che ironizza “ti ha fregato questa volta”. Ma non finisce qui, dal parterre Brunilde si infuria con il cavaliere: “sei scomparso. Non pervenuto. Non ti sei fatto più sentire“.

Da De Filippi allora le domanda: “vuoi ancora frequentarlo?“, ma la dama “ci devo ancora pensare“. L’unica certa è Lucrezia che, nonostante la presenza di Brunilde e Marianna, è tornata appositamente per lui.

Ecco il video Witty Tv con le difficoltà di Armando a Uomini e Donne.

