giovedì, 4 Settembre , 25

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 4 settembre

(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+1 al concorso...

Videocamere hackerate, scoperto sito che vende dirette e video hot privati: 150 dall’Italia

(Adnkronos) - Un portale intero, facilmente raggiungibile con...

Portiere 13enne picchiato da padre di avversario, squalifica di un anno per baby calciatore

(Adnkronos) - Il portiere 13enne picchiato dal padre...

Pasquale D’Ascola è il nuovo presidente della Cassazione

(Adnkronos) - E’ Pasquale D’Ascola il nuovo primo...
armani,-benedusi:-“era-come-fotografare-dio,-con-lui-finisce-un-mondo”
Armani, Benedusi: “Era come fotografare Dio, con lui finisce un mondo”

Armani, Benedusi: “Era come fotografare Dio, con lui finisce un mondo”

DALL'ITALIA E DAL MONDOArmani, Benedusi: "Era come fotografare Dio, con lui finisce un mondo"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Davanti al suo obiettivo sono passati tutti: attori, modelle, e anche gente comune. Ma Giorgio Armani, per Settimio Benedusi, ha incarnato quell’equilibrio perfetto tra eleganza e sobrietà milanese. Una caratteristica che solo lui aveva. “Era il 1994 – racconta all’AdnKronos il fotografo – Collaboravo con il German Vogue. Un giorno squilla il telefono: mi chiedono di fotografare Giorgio Armani. All’epoca era come se mi avessero detto di fotografare Dio in persona”. Con le sue Pentax 6×7 caricate con pellicola Tri-X, senza flash “oggi mi direbbero che sono pazzo, avevo l’incoscienza e l’arroganza del trentenne” – si presentò nella casa dello stilista. 

“Entrare in quel luogo era come entrare in un convento laico: tutto grigio, luci basse, silenzio. Un posto molto Armani” racconta Benedusi. Il servizio prevedeva un ritratto con il gatto di Re Giorgio ma non fu semplice: “Il gatto non voleva stare in braccio a lui e lui non voleva tenerlo. I peli bianchi sulla maglia nera erano un problema. Non c’era Photoshop. Non esisteva il ‘poi sistemiamo in post’”. Nonostante le difficoltà, il servizio riuscì e fu pubblicato sulle pagine di Vogue. “Armani aveva un carisma enorme. Era gentile ma incuteva rispetto solo per quello che rappresentava. Qualsiasi cosa passasse dalle sue mani diventava Armani: una camicia bianca, una foto, un’immagine”. 

Benedusi ricorda anche un’altra occasione, quando fu a casa sua a Piacenza per un publi-redazionale: “Coordinò tutto di persona e poi se ne andò. Aveva sempre il controllo su ogni dettaglio”. Il fotografo sottolinea come lo stile di Armani fosse anche un riflesso di Milano: “Essere Armani – spiega – significava essere anche molto milanese, understatement e misura. Versace era il suo opposto: corpi, sensualità, eccesso. In Armani le modelle erano sempre mascoline, con i capelli corti, l’erotismo non esisteva”. Per Benedusi, la scomparsa dello stilista segna la chiusura di un capitolo: “Oggi – osserva – se ne va l’ultimo dei grandi. Con lui finisce un mondo che aveva un’identità precisa e riconoscibile”. (di Federica Mochi) 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.