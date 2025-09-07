armani,-enzo-miccio:-ci-ha-riempito-di-bellezza-a-360-gradi

“Milano gli deve tanto, un genio del buon gusto”

Milano, 7 set. (askanews) – “Un genio dell’etica, non solo della moda, dell’educazione, del senso della responsabilità, del buon gusto, uno stile sempre sussurrato, mai urlato e sempre coerente, per 50 anni ci ha insegnato tanto, io ho avuto la fortuna negli ultimi 20 anni di essere in contatto con la maison e di imparare, perché c’era solo da imparare”. Così Enzo Miccio, conduttore tv e wedding planner, arrivando a Milano alla camera ardente di Giorgio Armani.”Ha creato uno stile inimitabile, inconfondibile, si è sempre rinnovato con uno studio attento alle silhouette e alla scelta dei tessuti, questa è stata la magia e il genio e la capacità di diversificare, dalla moda alla casa, ai fiori, e Milano gli deve tanto, la bellezza a 360 gradi, ci ha riempito di bellezza” ha aggiunto.