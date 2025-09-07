armani,-fontana:-un’eccellenza-lombarda-e-un-grande-imprenditore

“Doveroso esserci, sicuramente lo ricorderemo”

Milano, 7 set. (askanews) – “Era doveroso esserci, è stata un’eccellenza della Lombardia, un genio che ha portato la bellezza italiana nel mondo e un imprenditore, è riuscito a creare un’azienda efficiente che ha dato risultati eccellenti. Ha saputo declinare la creatività e la genialità con l’efficienza e l’efficacia, tipica di un grande lombardo”.Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla camera ardente a Milano per Giorgio Armani. “Sicuramente lo ricorderemo – ha aggiunto – faremo un’aula, una giornata per ricordarlo e dare la possibilità a tutti di esprimere il loro ricordo”.