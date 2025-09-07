domenica, 7 Settembre , 25

Roma, morta la mamma del sindaco Gualtieri

(Adnkronos) - Lutto per il sindaco di Roma,...

Monte Bianco, alpinista precipita per 150 metri

(Adnkronos) - Un alpinista di nazionalità francese è...

Ponte Messina, Salvini a Cernobbio: “Dopo parere Corte Conti si parte, non mi preoccupa interpretazione Nato”

(Adnkronos) - ''Penso al Ponte sullo Stretto di...

Industria, Urso: “L’elefante non è tra noi e Usa ma in stanze Bruxelles e va portato fuori”

(Adnkronos) - "L'elefante non è tra noi e...
armani,-fontana:-un’eccellenza-lombarda-e-un-grande-imprenditore
Armani, Fontana: un’eccellenza lombarda e un grande imprenditore

Armani, Fontana: un’eccellenza lombarda e un grande imprenditore

Video NewsArmani, Fontana: un'eccellenza lombarda e un grande imprenditore
Redazione-web
Di Redazione-web

“Doveroso esserci, sicuramente lo ricorderemo”

Milano, 7 set. (askanews) – “Era doveroso esserci, è stata un’eccellenza della Lombardia, un genio che ha portato la bellezza italiana nel mondo e un imprenditore, è riuscito a creare un’azienda efficiente che ha dato risultati eccellenti. Ha saputo declinare la creatività e la genialità con l’efficienza e l’efficacia, tipica di un grande lombardo”.Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla camera ardente a Milano per Giorgio Armani. “Sicuramente lo ricorderemo – ha aggiunto – faremo un’aula, una giornata per ricordarlo e dare la possibilità a tutti di esprimere il loro ricordo”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.