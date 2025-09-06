sabato, 6 Settembre , 25

Lavoro, Gros-Pietro a Cernobbio: “Aiuto a chi è in difficoltà e maggiore redditività”

(Adnkronos) - "Le due cose devono andare insieme:...

Roma, precipita dopo lancio da 1.500 metri: morto paracadutista

(Adnkronos) - Un uomo di 49 anni di...

Record per la spada laser di Darth Vader, venduta per 3,4 milioni

(Adnkronos) - È ufficiale: la leggendaria spada laser...

Industria, Urso a Cernobbio: “Sotto guida Meloni record attrattività”

(Adnkronos) - "Siamo un Paese che manifesta sotto...
armani,-formigoni:-un-maestro-di-stile-nella-moda-e-nella-vita
Armani, Formigoni: un maestro di stile nella moda e nella vita

Armani, Formigoni: un maestro di stile nella moda e nella vita

Video NewsArmani, Formigoni: un maestro di stile nella moda e nella vita
Redazione-web
Di Redazione-web

“Lascia la voglia di fare bene”

Milano, 6 set. (askanews) – “Armani è stato un grande maestro non solo di stile non solo nella moda, ma nella vita, il suo atteggiamento di fronte agli altri, il tanto bene che ha fatto in maniera anonima, la sua passione per lo sport, lui che ha salvato la mia squadra di basket”. Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani.Armani “lascia la voglia di fare bene – ha aggiunto – e comprendere che l’Italia con la sua storia è qualcosa che per il mondo è un di più. Ha fatto parlare dell’Italia al mondo”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.