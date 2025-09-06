armani,-formigoni:-un-maestro-di-stile-nella-moda-e-nella-vita

“Lascia la voglia di fare bene”

Milano, 6 set. (askanews) – “Armani è stato un grande maestro non solo di stile non solo nella moda, ma nella vita, il suo atteggiamento di fronte agli altri, il tanto bene che ha fatto in maniera anonima, la sua passione per lo sport, lui che ha salvato la mia squadra di basket”. Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani.Armani “lascia la voglia di fare bene – ha aggiunto – e comprendere che l’Italia con la sua storia è qualcosa che per il mondo è un di più. Ha fatto parlare dell’Italia al mondo”.