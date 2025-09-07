domenica, 7 Settembre , 25

Mipel, pelletteria e accessori moda ‘protagonisti’ a Milano

(Adnkronos) - Pelletteria e accessori moda 'protagonisti' a...

MotoGp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo fratello Marc e Bastianini

(Adnkronos) - Alex Marquez con la Ducati Gresini...

Gp Monza, dai ministri Salvini e Abodi a Balotelli e Lazza, gli arrivi ‘eccellenti’ nel paddock

(Adnkronos) - Il Gp di Monza di Formula...

Pisa celebra la musica con i Level 42: concerto sold-out e messaggio di pace

(Adnkronos) - Unica tappa italiana e ultima del...
armani,-rutelli:-per-lui-nulla-e-stato-impossibile
Armani, Rutelli: per lui nulla è stato impossibile

Armani, Rutelli: per lui nulla è stato impossibile

Video NewsArmani, Rutelli: per lui nulla è stato impossibile
Redazione-web
Di Redazione-web

“Lo dimostrano le migliaia di ragazzi qui a dargli un tributo”

Milano, 7 set. (askanews) – “Ricordo quando nella breve esperienza di governo gli chiesi di fare l’aggregazione dei gruppi italiani mentre la moda si stava strasformando da un punto di vista globale e mi rispose in modo vivace ma la sostanza era: ‘è impossiile’. Per lui nulla è stato impossibile e lo dimostrano le migliaia di ragazzi che sono qui a dargli un tributo di una vita di creatività e di contributo unico all’Italia”. Così Francesco Rutelli, arrivando alla camera ardente a Milano di Giorgio Armani.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.