Armani, Salvatores: è andato via un pezzo di bellezza della vita

“Ci aveva regalato i primi abiti per il teatro”

Milano, 6 set. (askanews) – È andato via un pezzo di bellezza della vita”. Gabriele Salvatores arriva alla camera ardente di Giorgio Armani con un completo realizzato dallo stilista a cui era legato da grande affetto. “Forse è esagerato dire amico ma mi voleva bene e gli volevo bene anche io” ha detto raccontando che si erano conosciuti “tanti anni fa e lui ci aveva regalato i primi abiti per il teatro”.”Quando Mediterraneo ha vinto l’Oscar – ha detto citando un “bel ricordo” – cercavo tra questi orrendi tuxedo americani e alla fine Giorgio mi chiamò regalandomi un bellissimo smoking blu notte che conservo ancora”. Di lui ricorda l’amore per “il cinema e il teatro, ci era più vicino”.