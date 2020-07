ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato europeo delle Regioni (CdR) a Bruxelles ha confermato per il nuovo mandato (2020-2025) il Gruppo interregionale per l’Insularità, confermando come suo Presidente Gaetano Armao, vicepresidente e assessore all’Economia della Regione Siciliana, come vicepresidente Nanette Maupertuis, componente dell’esecutivo regionale della Corsica, e come segretario organizzativo Leonardo Di Giovanna, funzionario della Regione Siciliana.

Il Gruppo interregionale per l’Insularità raccoglie i membri del Comitato europeo che provengono da Regioni insulari e si prefigge l’obiettivo di difendere gli interessi dei 17 milioni di abitanti che vivono nelle duemila isole che fanno parte di Paesi aderenti all’Unione Europea e di garantire l’attuazione del terzo comma dell’articolo 174 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea) che prevede che vada assicurata un’attenzione particolare alle regioni insulari.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Armao confermato presidente gruppo Insularità Comitato Regioni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento