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Armenia, nel Caucaso si apre una rotta europea
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Armenia, nel Caucaso si apre una rotta europea

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Von der Leyen: “Salto avanti nella cooperazione”

Milano, 5 mag. (askanews) – L’Unione europea e l’Armenia preparano legami più stretti al vertice della Comunità politica europea di Erevan. Per il Paese caucasico è un nuovo passo nel prudente avvicinamento a Bruxelles, dopo il deterioramento dei rapporti con Mosca. Al centro dei colloqui, un partenariato sulla connettività: trasporti, energia, digitale e nuove rotte commerciali tra Asia centrale, Mar Caspio ed Europa.Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: “Con questo vertice facciamo un salto avanti verso un nuovo livello di cooperazione, in particolare con il nostro nuovo partenariato sulla connettività. L’Armenia, come avete detto, si trova sulla rotta più breve tra l’Asia centrale, il Mar Caspio e l’Europa. In passato, a causa della guerra e della geopolitica, questa rotta era chiusa. Ma ora voi state cambiando tutto questo, grazie alla vostra coraggiosa scelta di pace”.”L’Armenia – prosegue von der Leyen – può diventare un hub regionale per nuove rotte commerciali globali, in particolare nel settore cruciale delle materie prime critiche. E l’Europa è pronta a sostenervi. Siamo pronti ad aiutarvi a costruire le infrastrutture fisiche di cui avete bisogno per trasportare le merci, siamo pronti a investire nella produzione locale di energia e nei collegamenti energetici attraverso il Mar Nero, e siamo pronti a collegare la vostra scena digitale in piena crescita al mercato digitale europeo”.

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