Armi all’Ucraina, in Senato passa la fiducia con 106 sì, 57 no e 2 astenuti: il decreto è legge
Armi all’Ucraina, in Senato passa la fiducia con 106 sì, 57 no e 2 astenuti: il decreto è legge

ROMA – L’Aula del Senato ha votato a fine mattinata la fiducia al dl Ucraina con 106 voti a favore, 57 voti contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, approvato oggi, mercoledì 25 febbraio, nel testo giunto dalla Camera, dispone la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina, il rinnovo dei permessi di soggiorno di cittadini ucraini e la sicurezza dei giornalisti freelance.
