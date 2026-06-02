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Arnaldi rimonta Tiafoe e telecronisti impazziscono: “È incredibile”
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Arnaldi rimonta Tiafoe e telecronisti impazziscono: “È incredibile”

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Matteo Arnaldi show al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto l’americano Frances Tiafoe negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, raggiungendo per la prima volta i quarti, dove affronterà Matteo Berrettini nel derby azzurro che vale un posto in semifinale. 

Tanti gli scambi epici tra i due durante il match, uno dei quali, nel decisivo quinto set, ha fatto impazzire i telecronisti americani di TNT Sports. Arnaldi è riuscito a resistere a ben due smash di Tiafoe, raggiungendo la pallina con recuperi quasi miracolosi. L’azzurro alza poi la pallina con un lob che costringe lo statunitense a indietreggare e colpire al volo, ma il terzo smash dello scambio si spegne questa volta in rete. 

La gioia di Arnaldi è irrefrenabile, così come la sorpresa dei telecronisti: “Non ci posso credere”, hanno urlato al microfono, “avete mai visto qualcosa del genere?”. 

 

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